تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام سيلتا فيجو

أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو في تمام الثالثة عصرا.

ودفع أنشيلوتي بأوريلين تشواميني في الدفاع بعد غياب أنطونيو روديجير.

بينما يبدأ أردا جولير في التشكيل الأساسي بجوار داني سيبايوس في خط الوسط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولير - جود بيلينجهام

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق بالدوري الإسباني.

أما سيلتا فيجو فيتواجد في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لتقليص الفارق إلى 4 نقاط مع برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد المقبل.