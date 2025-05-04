مدرب أهلي جدة يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ناديه بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

وجه ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة رسائل مؤثرة لجماهير ناديه بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

بعدما كان قريبا من الإقالة، قاد يايسله لحصد لقب دوري الأبطال بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي بنتيجة 2-0.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مباراة نهائي دوري أبطال آسيا لم تكن سهلة، وكان هدفنا المحافظة على شباكنا، والمنافس قوي ومنظم ويستحق الاحترام"

وأضاف "اللاعبون قدموا أداء استثنائيًا في هذه المنافسة والمساندة الجماهيرية كانت رائعة وساعدنا هذا الأمر كثيرًا ومعًا جميعًا نستطيع تحقيق أشياء كبيرة، مثل ما حدث في النهائي".

وتابع المدرب الألماني "شكرًا من قلبي لكل من ساندنا، أعتقد أن تلك المساندة قد أسفرت عن أشياء رائعة".

وأكمل "أعتقد أنها كانت رحلة مجنونة لحد ما وقبل فترة قليلة كان تحقيق اللقب صعبًا جدًا على جماهيرنا، ولكنهم دعمونا وحققنا البطولة الآسيوية".

وأتم "الفترة الماضية كانت صعبة وتعرضنا للكثير من الانتقادات، والآن نحن في لحظة استمتاع ولا أود أن أفكر بالمستقبل".

video:1 هدف رائع وجميل! 😮



جالينو بتصويبة مميزة يفتتح التسجيل للأهلي ⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الأهلي_كاواساكي pic.twitter.com/CUxiQL0IdC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025

ويعتبر أهلي جدة خامس فريق عربي يتوج بالبطولة بعد السد والعين والهلال واتحاد جدة.

أهلي جدة يعد ثالث فريق سعودي يفوز بالبطولة بعد الهلال والاتحاد.

وكانت إدارة اتحاد جدة تتجه إلى إقالة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق منذ فترة، إلا أن جماهير النادي هاجمت الأمر ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات ببقاء المدرب الألماني، حتى خرج بيان من الإدارة بتجديد الثقة فيه.

ووصل أهلي جدة لكأس العالم للأندية 2029، وكذلك بطولة إنتركونتننتال 2025.