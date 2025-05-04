أدار تعادلين بين الفريقين.. مارشينياك حكما لمواجهة إنتر ضد برشلونة

الأحد، 04 مايو 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

الحكم البولندي سيمون مارشينياك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين سيمون مارشينياك حكما لموقعة إنتر ضد برشلونة.

ويستضيف إنتر فريق برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وللمفارقة سبق وأن أدار مارشينياك مباراة بين الفريقين في دوري الأبطال وكانت الأخيرة في 2022 بمرحلة المجموعات وانتهت بنفس نتيجة الذهاب بالنسخة الحالية بثلاثة أهداف لكل منهما.

بينما المباراة الأخرى كانت في 2018 بدور المجموعات أيضا وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويدير مارشينياك المباراة السابعة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة أدارها البولندي في دوري الأبطال بثمن نهائي المسابقة عندما تغلب ريال مدريد على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وسبق وأن أدار مارشينياك 5 مباريات لفريق برشلونة لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة منهم كانت أمام ليون.

بينما تعادل برشلونة تحت قيادة مارشينياك في مباراتين وكانتا ضد إنتر، بينما تعرض الفريق الكتالوني للخسارة مرتين تحت إدارة مارشينيا.

كما سبق وأدار 9 مباريات لصالح فريق إنتر بينهما التعادلين ضد برشلونة.

ونجح إنتر في تحقيق الفوز مرتين فقط تحت إدارة مارشينياك، بينما تعادل في 4 مرات وخسر في ثلاثة آخرين.

دوري أبطال أوروبا برشلونة إنتر سيمون مارشينياك
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