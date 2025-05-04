تقرير: 3 أندية إيطالية ترغب في ضم إكمان

الأحد، 04 مايو 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

حمزة إيغامان

دخل حمزة إكمان مهاجم رينجرز الأسكتلندي دائرة اهتمام أندية الدوري الإيطالي.

وتألق المغربي بقميص رينجرز ليخطف أنظار الأندية العالمية.

وكشف موقع هسبورت المغربي وفقا لمصادره أن هناك ثلاثة أندية إيطالية مهتمة بضم اللاعب في الصيف المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن الأندية الثلاثة تقترب من تقديم عروض رسمية لضم المهاجم المغربي.

وكان قد ارتبط اسم إكمان خلال الفترة الأخيرة بأندية مثل غيفرتون ومارسيليا.

وخاض إكمان 43 هذا الموسم مع رينجرز بمختلف المسابقات وساهم في 18 هدفا.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل 15 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وانتقل إكمان إلى رينجرز الأسكتلندي قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الجيش الملكي.

ويبلغ إكمان من العمر 22 عاما ويرتبط بتعاقد مع رينجرز حتى صيف 2029.

وسبق وأن إكمان مباراة دولية وحيدة كانت في مارس الماضي.

حمزة إكمان رينجرز
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