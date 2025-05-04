فيرمينو: أفتقد محمد صلاح.. وشعرت بحسم لقب دوري الأبطال في هذه اللحظة

كشف البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة أنه يفتقد للعب بجوار محمد صلاح الذي تزامل معه في ليفربول، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد فيرمينو فريقه للتتويج باللقب بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي بنتيجة 2-0، ليصبح أحد اللاعبين القلائل الذي حققوا دوري أبطال آوروبا ودوري أبطال آسيا.

وقال فيرمينو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "أفتقد محمد صلاح وتجمعنا صداقة رائعة، وصنعنا تاريخًا كبيرًا وأنا فخور به".

وأضاف "بذلت قصارى جهدي من أجل رد الجميل إلى جماهير أهلي جدة، وشعرت بإننا سنحسم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عندما أحرزنا الهدف الثاني".

وتابع "اعتدت أن ألعب مهاجمًا، وتحدثت مع المدرب ماتياس يايسله، وأنا موجود لمساندة الفريق، ولا يهم أين ألعب، والمهم أن أساعد الفريق".

ويعد روبرتو فيرمينو ثاني لاعب يقدم تمريرتين حاسمتين في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مواطنه أندرسون تشيكو مع اتحاد جدة في 2005.

video:1 هدف رائع وجميل! 😮



جالينو بتصويبة مميزة يفتتح التسجيل للأهلي ⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الأهلي_كاواساكي pic.twitter.com/CUxiQL0IdC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025

ويعتبر أهلي جدة خامس فريق عربي يتوج بالبطولة بعد السد والعين والهلال واتحاد جدة.

أهلي جدة يعد ثالث فريق سعودي يفوز بالبطولة بعد الهلال والاتحاد.

وكانت إدارة اتحاد جدة تتجه إلى إقالة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق منذ فترة، إلا أن جماهير النادي هاجمت الأمر ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات ببقاء المدرب الألماني، حتى خرج بيان من الإدارة بتجديد الثقة فيه.

ووصل أهلي جدة لكأس العالم للأندية 2029، وكذلك بطولة إنتركونتننتال 2025.