الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟

الأحد، 04 مايو 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أبدى مصطفى شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي اندهاشه من قرارات أحمد الغندور حكم مواجهة فريقه أمام سموحة.

وطالب الإسماعيلي في بيان رسمي إعادة مباراة الفريق ضد سموحة بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وكشف مصطفى شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي عبر قناة dmc: "الإسماعيلي لديه مشاكل قانونية مع فيفا تسببت في إيقاف القيد، كان علينا 13 قضية والحمد لله أنهينا 9 منهم لكن يتبقى 4 قضايا".

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وتابع "الإسماعيلي كان عليه مديونية بقيمة 7.5 مليون دولار بسبب قضايا للاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم المجلس السابق، ونسعى لحل الأزمة وإنهاء كافة القضايا".

وشدد شلة "مجلس إدارة الإسماعيلي لم يتلق دعما من أي شخص، نعمل منذ سنتين ونسدد كافة التزامات النادي".

وكشف أمين صندوق الإسماعيلي "خلال 22 دقيقة حصل الإسماعيلي على 4 بطاقات صفراء أمام سموحة، وفي المقابل كانت هناك حالات أقوى ولم يتخذ الحكم أي قرار".

وأوضح "الحالة الأكثر جدلا هي طرد لاعب الإسماعيلي رغم أن الخطأ كان على لاعب سموحة من البداية، هل من عمل تقنية الفيديو استدعاء حكم المباراة من أجل بطاقة صفراء ثانية ثم الطرد أم في حالات الطرد المباشر فقط؟ وهذا خطأ في تطبيق القانون".

وأضاف "خاطبنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل إعادة مباراة سموحة، ورابطة الأندية فقط ردت علينا بتحويل الشكوى إلى اتحاد الكرة وفي انتظار ردهم".

وواصل "الإسماعيلي تعرض لأخطاء تحكيمية كارثية هذا الموسم بشهادة كل خبراء التحليل والتحكيم، في مواجهة الأهلي تم احتساب ركلتي جزاء علينا من وحي الخيال، أما في مباراة الزمالك فكان من المفترض طرد بسبب إصابة محمد نصر ولم يحدث".

واختتم مصطفى شلة تصريحاته "حصلنا على 7 بطاقات صفراء في مباراة سموحة، هل ذلك لا يؤثر على الفريق في المباريات المقبلة؟".

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق في بيان رسمي أنه يطالب بإعادة المباراة بسبب ثبوت خطأ في تطبيق القانون.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

طلب النادي الإسماعيلي إعادة مباراة الفريق ضد سموحة بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة.

وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندون من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفيديو أثناء واقعة طرد أحد لاعبي الفريق، وبذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في المجموعة الثانية للدوري برصيد 19 نقطة، وذلك بعد فوز الجونة على إنبي.

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