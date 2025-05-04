فليك: تشيزني يحرس مرمى برشلونة أمام إنتر وريال مدريد

الأحد، 04 مايو 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

حسم هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة موقف مركز حراسة المرمى من المواجهتين المصيريتين.

مارك تير شتيجن

النادي : برشلونة

فويتشيك تشيزني

النادي : برشلونة

برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه ريال مدريد في مباراة مرتقبة بالدوري الإسباني.

وعاد مارك تير شتيجن للمشاركة من جديد وشارك في انتصار برشلونة على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد بالدوري الإسباني.

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وقال فليك بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "تشيزني سوف يعود لحراسة مرمى برشلونة".

وتابع "الحارس البولندي سيكون أساسيا أمام إنتر في دوري الأبطال ثم ضد ريال مدريد في الدوري".

واختتم فليك تصريحاته "نحن سعداء بعودة مارك تير شتيجن وأنه متاحا لخوض المباريات".

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

ويلعب ريال مدريد ضد سلتا فيجو اليوم الأحد في هذه الجولة.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة الإياب ضد إنتر مساء الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد أنهى مواجهة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

برشلونة تشيزني مارك تير شتيجن
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