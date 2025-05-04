دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الأحد، 04 مايو 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

كشف كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي عن عدم حسم مصيره بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الفريق.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وينتهي تعاقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب في وقت سابق رحيله مع نهاية تعاقده.

ورد كيفن دي بروين على تساؤل إمكانية مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية عبر قناة TNT: "لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من ذلك".

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وشدد "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

وكان كيفن دي بروين قد سجل هدف فوز مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبل أيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين كأس العالم للأندية
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