ميسي وسواريز يسجلان في عودة إنتر ميامي للانتصارات والفوز على نيويورك رد بولز برباعية

الأحد، 04 مايو 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد نيويورك رد بولز

عاد إنتر ميامي لسكة الانتصارات من جديد بعد التعثر في آخر 3 مباريات خاضهم الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على نيويورك رد بولز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفا.

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وكان إنتر ميامي آخر ثلاث مباريات قد خسر أمام فانكوفر وايتكابس الكندي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف كما خسر أمام دالاس في الدوري الأمريكي.

وبعد الفوز على نيويورك رد بولز رفع إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في جدول ترتيب القسم الشرقي من الدروي الأمريكي خلال 10 مباريات خاضهم الفريق.

ويبتعد إنتر ميامي عن الصدارة بفارق 3 نقاط فقط عن كولومبوس كرو الذي خاض 11 مباراة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام مينيسوتا يونايتد فجر السبت المقبل.

ويتبقى لإنتر ميامي 6 مباريات في الدوري الأمريكي قبل خوض مواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

إنتر ميامي ليونيل ميسي كأس العالم للأندية
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