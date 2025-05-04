مواعيد مباريات الأحد 4 مايو 2025.. الأهلي وبيراميدز في الدوري وليفربول ضد تشيلسي

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل بيراميدز ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد حرس الحدود وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف الأهلي فريق حرس الحدود في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة التي حسمها ليفربول.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل توتنام ضيفا على وست هام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

كما يستضيف برايتون فريق نيوكاسل في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة عندما يحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا على استاد سنتياجو برنابيو وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق أنجيه في تمام الرابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل لو هافر بقيادة أحمد حسن كوكا ضيفا على أوكسير في السادسة والربع مساء.

دوري المحترفين المصري

تقام اليوم 5 مباريات ضمن منافسات دوري المحترفين وجميع المباريات في الخامسة مساء.

إذ يستضيف طنطا فريق منتخب السويس، بينما يستضيف السكة الحديد مودرن فريق بترول أسيوط.

ويحل فريق المنصورة ضيفا على بروكسي كما يحل فريق الداخلية ضيفا على القناة.

وأخيرا يستضيف الترسانة فريق سبورتنج في تمام الخامسة مساء.