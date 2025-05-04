أجنبي تحت المراقبة.. في الجول يكشف خطة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر

الأحد، 04 مايو 2025 - 02:45

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

يستعد الأهلي لعدة تحركات من أجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية، وتحديدا في مركز الظهير الأيسر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يخطط للتعاقد مع لاعبين في مركز الظهير الأيسر أحدهما محلي والآخر أجنبي.

اللاعب الأجنبي يستهدف الأحمر أن يكون تحت السن من بطولة إفريقيا تحت 20 سنة الجارية حاليا.

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ويأتي ذلك نظرا لانتهاء عقد التونسي علي معلول، والاستقرار على عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله.

ويعني ذلك أن الأهلي لا يملك في مركز الظهير الأيسر سوى كريم الدبيس، بينما يستعين بالمدافع مصطفى العش المعار من زد لسد هذا الفراغ.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الختامية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

بينما ودع نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 في القاهرة، الذي تلى التعادل السلبي في بريتوريا.

ويستعد الأحمر لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في يونيو القادم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي الدوري المصري علي معلول يحيى عطية الله
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