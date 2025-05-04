خبر في الجول - بين الزمالك وبيراميدز.. تعديل جديد على مكان إقامة نهائي كأس مصر

يقترب موقع إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز من تغيير جديد، بينما يبقى الموعد المعدل ثابتا كما اتفق عليه الناديان.

وعلم FilGoal.com أن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز صارت أقرب للإقامة في القاهرة وليس الإمارات يوم 5 يونيو المقبل كما تقرر واتفق الناديان.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز قبل أن يعدل الموعد.

وكان الاتحاد ينوي إقامة المباراة في الإمارات العربية المتحدة قبل أن يتغير ذلك أيضا.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل ثم بتروجت 17 مايو القادم وكان من المقرر بعد 3 أيام أن يلاقي الزمالك مرة أخرى في نهائي كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يوم 24 مايو المقبل.

وبذلك يحصل بيراميدز على راحة أسبوع بين مباراته الأخيرة أمام بتروجت ومواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بفارق 4 نقاط.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.