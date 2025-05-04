أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود.

ويواجه الأهلي منافسه حرس الحدود اليوم الأحد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ويعاونه أمين عمر كل من سامي هلهل وأحمد صلاح، وعمرو رمضان كحكم رابع.

وتم اختيار طارق مجدي حكما للفيديو ويساعده يوسف البساطي.

وتولى عمر مباراة واحدة للأهلي في بطولة الدوري الموسم الجاري ضد الإسماعيلي في الجولة 14.

وانتصر الأحمر بأربعة أهداف دون رد، وأشهر 5 بطاقات صفراء.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتولى قيادة مباراة حرس الحدود طرفا فيها.

فاركو × بيراميدز

ووقع الاختيار على مصطفى الشهدي ليكون حكم مباراة فاركو ضد خصمه بيراميدز في الجولة ذاتها.

ويساعده هاني خيري وعماد العقاد، ومحمود منصور حكما رابعا.

ويتواجد وائل فرحان كحكم للفيديو ويعاونه محمد محمود لطفي.

ولأول مرة يقود الشهدي مباراة لفاركو أو بيراميدز.