أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز

الأحد، 04 مايو 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

أمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود.

ويواجه الأهلي منافسه حرس الحدود اليوم الأحد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ويعاونه أمين عمر كل من سامي هلهل وأحمد صلاح، وعمرو رمضان كحكم رابع.

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وتم اختيار طارق مجدي حكما للفيديو ويساعده يوسف البساطي.

وتولى عمر مباراة واحدة للأهلي في بطولة الدوري الموسم الجاري ضد الإسماعيلي في الجولة 14.

وانتصر الأحمر بأربعة أهداف دون رد، وأشهر 5 بطاقات صفراء.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتولى قيادة مباراة حرس الحدود طرفا فيها.

May be an image of ‎text that says '‎FOYPTLAHHA دوري القسم الأول دوري نايل المرحلة النهائية الجولة سر ستاد القاهرة الأحد 4 مايو 2025 حرس الحدود 8:00 الأهلي حكم مساعد 1 سامي هلهل حکم ساحة أمين عمر حکم مساعد 2 أحمد صلاح حكم رابع عمرو رمضان حکم VAR مساعد يوسف البساطي حكم VAR طارق مجدي‎'‎

فاركو × بيراميدز

ووقع الاختيار على مصطفى الشهدي ليكون حكم مباراة فاركو ضد خصمه بيراميدز في الجولة ذاتها.

ويساعده هاني خيري وعماد العقاد، ومحمود منصور حكما رابعا.

ويتواجد وائل فرحان كحكم للفيديو ويعاونه محمد محمود لطفي.

ولأول مرة يقود الشهدي مباراة لفاركو أو بيراميدز.

May be an image of ‎text that says '‎ਕ የመኃበረዛራኝ دوري القسم الأول دوري <<نايل المرحلة النهائية الجولة حرس الحدود سر الأحد 4 مايو 2025 ببرامیدز فاركو 5:00 กมุน حكم مساعد 1 هاني خيري ساحة حکم حكمساحة مصطفی الشهدي حكم مساعد 2 عماد العقاد حكم رابع محمود منصور حكم VAR مساعد محمد محمود لطفي حكم VAR وائل فرحان‎'‎

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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