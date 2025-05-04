على خطى نابولي.. إنتر يهزم هيلاس فيرونا بهدف ويبقي صراع الدوري مشتعلا

فاز إنتر على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيان أسلاني هدف إنتر الوحيد في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وأجرى سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر 10 تعديلات عن المباراة الماضية ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وللمرة الأولى يجري إنتر 10 تعديلات في التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة الماضية في جميع البطولات منذ 15 ديسمبر 2015 أمام كالياري في كأس إيطاليا.

واتخذ إنزاجي هذا القرار من أجل إراحة لاعبيه قبل مباراة الإياب ضد برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.

وانتصر إنتر على خطى غريمه نابولي الذي انتصر أيضا بهدف دون رد على ليتشي.

ويبقى صراع الدوري مشتعلا، إذ ارتفع رصيد إنتر للنقطة 74 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد إنتر عن نابولي في الصدارة بفارق 3 نقاط وتتبقى 3 مباريات على نهاية الدوري.

وتجمد رصيد فيرونا عند النقطة 32 في المركز الـ16.

وسيواجه إنتر منافسه تورينو في المباراة المقبلة في الدوري.

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