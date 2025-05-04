يواصل التشبث بالأبطال.. دورتموند يسحق فولفسبورج برباعية

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورج بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

تقدم سيرهو جيراسي في الدقيقة 3 بعد تمريرة من جوليان براندت.

وفي الدقيقة 59 سجل جيراسي الهدف الثاني بصناعة باسكال جروس.

وحل كريم أديمي في الدقيقة 67 بدلا من باينو جيتينز، ليسجل الثالث سريعا في الدقيقة 69 بصناعة الجزائري رامي بنسبعيني.

ثم سجل أديمي رابع الأهداف في الدقيقة 73 بعد تمريرة من براندت.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 51 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن فرايبورج الخامس الذي يواجه باير ليفركوزن الأحد.

لايبزج فرط في أفضليته بالتعادل مع بايرن ميونيخ، الذي أطاح به إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة.

بايرن حسم تأهله برصيد 76 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 67 نقطة وحسم تأهله أيضا.

ويحتل أينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وله مباراة في الجولة الحالية أمام ماينتس السابع برصيد 57 نقطة.