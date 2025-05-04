الإسماعيلي: الحكم يعلم مشكلة إيقاف القيد وخوض مباريات صعبة ومنحنا 6 إنذارات وطرد

الأحد، 04 مايو 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

هاجم محسن عبد المسيح نائب رئيس نادي الإسماعيلي حكم مباراة فريقه ضد سموحة.

وكان الإسماعيلي تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من مجموعة تفادي الهبوط في الدوري.

وقال عبد المسيح لقناة أون سبورت 1: "حصول 6 لاعبين من فريقي على بطاقات صفراء منهم 4 على الأقل لا يستحقون الإنذار الأصفر، حتى إذا كان ذلك قانوني فيوجد روح القانون".

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وأضاف "الحكم يعلم أن الإسماعيلي يمر بفترة صعبة وإيقاف قيد وسيلعب 4 مباريات صعبة للغاية ويمنح 6 بطاقات صفراء!"

وأكمل "هل قانوني أن يتم استدعاء الحكم لمنح لاعب بطاقة صفراء أخرى ويطرد"؟

وطالب "أناشد هاني أبو ريدة بأن تعود الحقوق إلى أصحابها".

وأوضح "من الصعب إعادة المباراة، لكن من السهل حصول الإسماعيلي على حقه في أمر الإنذار الثاني لعبد الرحمن الدح".

وأتم "مباراة إنبي المقبلة صعبة وكذلك مودرن سبورت والجونة ثم المحلة، 4 مباريات صعبة للغاية، أطلب من الجمهور دعم الفريق وأثق في اللاعبين والجهاز الفني في هذه الظروف الصعبة".

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق في بيان رسمي أنه يطالب بإعادة المباراة بسبب ثبوت خطأ في تطبيق القانون.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

طلب النادي الإسماعيلي إعادة مباراة الفريق ضد سموحة بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة.

وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندون من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفيديو أثناء واقعة طرد أحد لاعبي الفريق، وبذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في المجموعة الثانية للدوري برصيد 19 نقطة، وذلك بعد فوز الجونة على إنبي.

الإسماعيلي محسن عبد المسيح الدوري المصري سموحة
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