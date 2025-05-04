التعثر الثالث والخسارة الثانية والعيون على أرسنال.. باريس يسقط أمام ستراسبورج

الأحد، 04 مايو 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

خسر باريس سان جيرمان على يد مضيفه ستراسبورج بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

وسجل لوكاس هيرنانديز الهدف الأول بالخطأ في شباكه في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 45+3 سجل فيليكس لو مارشال الهدف الثاني.

وتعرض لي كانج إين لإصابة أجبرته على الخروج في الدقيقة 46، ليأتي ديزير دوي بدلا منه.

وسجل برادلي باركولا الهدف الأول سريعا في نفس الدقيقة بتمريرة من جونكالو راموس.

بذلك يتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الثانية على التوالي، ويتعرض لتعثره الثالث على التوالي منذ حسم الدوري.

وتعادل باريس مع نانت 1-1، ثم خسر من نيس 3-1.

باريس لا يزال على الصدارة بفارق 20 نقطة عن موناكو ومارسيليا أقرب ملاحقيه.

بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وفاز باريس ذهابا 1-0 بهدف عثمان ديمبيلي في ملعب الإمارات معقل أرسنال.

باريس سان جيرمان لويس إنريكي الدوري الفرنسي
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