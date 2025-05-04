عاد تير شتيجن واسترد الأساسيون الانتصار.. برشلونة يجتاز بلد الوليد قبل موقعة إنتر

الأحد، 04 مايو 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

رافينيا - أولمو - برشلونة ضد سيلتا فيجو

في ليلة عودة مارك أندريه تير شتيجن قائد برشلونة في حراسة المرمى للمرة الأولى منذ إصابته في سبتمبر، تغلب البلوجرانا على بلد الوليد 2-1 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل 9 تعديلات على التشكيل الذي بدأ مباراة إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يبقَ من التشكيل الذي لعب أمام إنتر سوى بيدري وجيرارد مارتن.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: هيكتور فورت - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن

خط الوسط: بيدري - جافي - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: دانييل رودريجيز - باو فيكتور - أنسو فاتي

وتقدم بلد الوليد سريعا في الدقيقة السادسة بهدف من إيفان سانشيز.

وفي الدقيقة 37 تعرض دانييل رودريجيز لإصابة قوية، لياتي لامين يامال بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى رافينيا وفرينكي دي يونج بدلا من أنسو فاتي وبيدري.

وسريعا سجل رافينيا التعادل في الدقيقة 54، بعد عرضية من يامال تصدى لها الحارس فتابعها البرازيلي في الشباك.

فيما أتى سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة من جيرارد مارتين.

وفي الدقيقة 62 أتى داني أولمو بدلا من باو فيكتور.

وأخيرا حل إريك جارسيا بدلا من جافي في الدقيقة 79.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني ، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

ويلعب ريال مدريد ضد سلتا فيجو الأحد في هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الأخير.

رافينيا برشلونة الدوري الإسباني
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