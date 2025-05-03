ترك السباق وفوز برشلونة يقصيه رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس

تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ألافيس بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وفشل الروخيبلانكوس في التسجيل خلال مباراة فقيرة على مستوى المحاولات الخطرة.

وأتى ألكساندر سورلوث وصامويل لينو بدلا من أنطوان جريزمان وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67 حل كوكي بدلا من رودريجو دي بول.

فيما أتى أنخيل كوريا وناهويل مولينا بدلا من بابلو باريوس وكونور جالاجر في الدقيقة 72.

بذلك يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي بلد الوليد.

كما يبتعد عن ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد ضد سلتا فيجو بفارق 5 نقاط.

وإن فاز برشلونة على بلد الوليد يتسع الفارق إلى 12 نقطة، وبذلك يخرج أتلتيكو رسميا من المعادلة، نظرا لتفوق برشلونة في المواجهات المباشرة.

وفاز أتلتيكو في الدور الأول على برشلونة 2-1، بينما فاز برشلونة 4-2 في الدور الثاني.

فيما يحتل ألافيس المركز السادس برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.