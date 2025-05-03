أمم إفريقيا للشباب – منتخب مصر يتعادل مع زامبيا

السبت، 03 مايو 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

تعادل منتخب مصر للشباب مع زامبيا سلبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر.

وفي ثالث مبارياته في البطولة تعادل منتخب مصر مع زامبيا، بعدما فاز على جنوب إفريقيا بهدف، وخسر من سيراليون 4-1.

وحصد منتخب مصر النقطة الرابعة له في المركز الثاني خلف سيرالوين المتصدر بـ7 نقاط.

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منتظرا خوض باقي المنتخبات مباريات الجولة الثالثة وهم جنوب إفريقيا وزامبيا وتنزانيا.

بينما وصل منتخب زامبيا إلى النقطة 2 في المركز الرابع، ويظل منتخب تنزانيا في المركز الخامس والأخير دون نقاط.

كاد منتخب مصر أن يسجل في الشوط الأول في الدقيقة 25 بفرصة خطيرة أمام مرمى زامبيا لكن هجوم الفراعنة أهدرها.

في الشوط الثاني كاد محمد زعلوك أن يسجل لمنتخب مصر بعدما قابل عرضية من ناحية اليسار بتسديدة بكعب القدم مرت بعيدا عن المرمى.

وسدد أحمد خالد "كباكا" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد تنزانيا يوم 9 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المجموعات.

منتخب مصر للشباب كأس الأمم الأفريقية للشباب
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