أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث

السبت، 03 مايو 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

هاجم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال فريقه في مباراة بورنموث بسبب الدفاع بطريقة سيئة.

وخسر أرسنال على يد بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي عقب المباراة: "كان يجب أن نقتل المباراة ولم نفعل ذلك، وعلاوة على ذلك إذا دافعت عن منطقة الجزاء في كرتين ثابتتين بالطريقة التي دافعنا بها، فستكون في مشكلة كبيرة جدا".

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وأضاف "دافعنا بشكل سيء للغاية ولم نقترب من مستوانا المعتاد حتى".

وأتم "كنا نريد توليد الزخم ولم نفعل ذلك، ما خلقناه هو الإحباط والغضب، علينا التأكد من أننا نتبع ذلك يوم الأربعاء المقبل ضد باريس سان جيرمان".

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بتشكيل يغلب عليه العناصر الأساسية، قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بذلك تجمد رصيد أرسنال عند 67 نقطة في المركز الثاني.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

ميكيل أرتيتا أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي
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