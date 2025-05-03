عقوبات الدوري - حرمان الزمالك من الجماهير وتغريمه بعد أحداث مباراة المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

وجاءت أبرز العقوبات حرمان الزمالك من الجماهير لمباراتين بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة أمام المصري.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي يوم الاثنين، 5 مايو، وسيراميكا كليوباترا 9 مايو، على أن يستعيد حضوره الجماهيري أمام بيراميدز.

كذلك تم تغريم الزمالك 200 ألف جنيه بسبب الواقعة ذاتها.

كما تم إنذار المصري والزمالك وتغريمهما 30 ألف جنيه بسبب الاشتباكات بين بعض أفراد الجهاز الإداري.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبيراميدز:

إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العنين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف أيمن محمد سعد محمد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رجب نبيل دعبس عبد النبي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبد العظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والزمالك:

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق المصري بمحاولة الاعتداء على بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك.

توجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك بمحاولة الاعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.

إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية للدوري وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.