مودرن يشعل صراع الهبوط بفوز شاق على غزل المحلة

حقق مودرن سبورت فوزه الثالث هذا الموسم بالتفوق بنتيجة 2-1 على غزل المحلة في استاد القاهرة لحساب الجولة الرابعة من المرحلة النهائية.

سجل هدفا مودرن سبورت: محمود رزق ومحمد صبري، فيما قلص محمد علي بن حمودة الفارق لغزل المحلة.

وحقق مودرن سبورت خامس انتصار له ضد غزل المحلة في 7 مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت للنقطة 15 وظل بها في المركز الأخير بفارق 4 نقاط عن مراكز الأمان.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 20 نقطة في المركز السادس من مجموعة تفادي الهبوط.

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وصف المباراة

تقدم محمود رزق برأسية قوية لمودرن في الدقيقة 15 بعد ركنية نفذها علي فوزي.

وفي الدقيقة 31 أضاف محمد صبري بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك مضاعفا تقدم مودرن.

وأطلق موري توريه عرضية أبعدها كريم عماد حارس مودرن ثم القائم الأيمن في الدقيقة 35.

وتألق عامر عامر في التصدي لرأسية حسام حسن في الدقيقة 45.

وكاد محمد بن حمودة أن يقلص الفارق بعد عرضية أحمد فوزي في الدقيقة 45+3 لكن كرته ارتطمت بالقائم ثم ارتدت في جسده وخرجت بجوار القائم لتواصل معاندة زعيم الفلاحين.

في الشوط الثاني زاد ضغط غزل المحلة لتقليص الفارق والعودة في اللقاء.

وفي الدقيقة 79 سجل بن حمودة الهدف الأول بعدما حوّل رأسية عبده يحيى في الشباك.

ورفع التونسي رصيده لـ 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع إمام عاشور وأسامة فيصل وناصر منسي.

وأهدر عبده يحيى فرصة التعادل في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية.

دافع لاعبو مودرن سبورت عن مرماهم، ومرت رأسية عماد ميهوب بجوار القائم في الدقيقة 90+8.

وسجل بن حمودة هدفا في الدقيقة 90+9 ألغي بداعي التسلل على التونسي لتنتهي بفوز مودرن.