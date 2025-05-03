قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي

استمر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي في استبعاد أكرم توفيق من قائمة فريقه.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الختامية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وشهدت القائمة عودة عمر الساعي من جديد، مع استمرار استبعاد أكرم توفيق للمباراة الثانية على التوالي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: علي معلول – مصطفى العش – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: عمر الساعي – مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد – أفشة – أحمد رضا – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد – أشرف بنشرقي

الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.