انتهت في الدوري الإسباني - بلد الوليد (1)-(2) برشلونة

يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

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ق 79 إريك جارسيا بدلا من جافي

ق 62 داني أولمو بدلا من باو فيكتور

ق 61 جووووول الثاني من فيرمين لوبيز بعد تمريرة من جيرارد مارتين

ق 54 جوووووول رافينيا يسجل التعادل.. عرضية يامال يتصدى لها الحارس فيتابعها رافينيا في الشباك

ق 46 رافينيا وفرينكي دي يونج بدلا من أنسو فاتي وبيدري

استراحة

ق 37 إصابة قوية لدانييل رودريجيز ونزول لامين يامال بدلا منه

ق 6 جوووول أول لبلد الوليد من إيفان سانشيز

بداية المباراة