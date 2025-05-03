انتهت في الدوري الإسباني - بلد الوليد (1)-(2) برشلونة
السبت، 03 مايو 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.
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ق 79 إريك جارسيا بدلا من جافي
ق 62 داني أولمو بدلا من باو فيكتور
ق 61 جووووول الثاني من فيرمين لوبيز بعد تمريرة من جيرارد مارتين
ق 54 جوووووول رافينيا يسجل التعادل.. عرضية يامال يتصدى لها الحارس فيتابعها رافينيا في الشباك
ق 46 رافينيا وفرينكي دي يونج بدلا من أنسو فاتي وبيدري
استراحة
ق 37 إصابة قوية لدانييل رودريجيز ونزول لامين يامال بدلا منه
ق 6 جوووول أول لبلد الوليد من إيفان سانشيز
بداية المباراة
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