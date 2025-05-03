تشكيل برشلونة - عودة تير شتيجن ضمن 9 تعديلات أمام بلد الوليد

السبت، 03 مايو 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

تير شتيجن

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لأول مرة منذ إصابته في سبتمبر الماضي.

وشهد التشكيل 9 تعديلات على التشكيل الذي بدأ مباراة إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يبقَ من التشكيل الذي لعب سوى بيدري وجيرارد مارتن.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: هيكتور فورت - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن

خط الوسط: بيدري - جافي - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: دانييل رودريجيز - باو فيكتور - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

بينما يتذيل بلد الوليد ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني
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