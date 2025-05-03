تركه الاتحاد ليصنع تاريخ غريمه.. جالينو يقود الأهلي للتتويج بأبطال آسيا على حساب كاواساكي

السبت، 03 مايو 2025 - 21:37

كتب : محمد رؤوف

جالينو - أهلي جدة

قاد جالينو أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على منافسه كاواساكي الياباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في النهائي.

وسجل جالينو وفرانك كيسييه ثنائية الأهلي.

وأحرز البرازيلي هدفا رائعا بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

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ويعتبر الأهلي خامس فريق عربي يتوج بالبطولة بعد السد والعين والهلال والاتحاد.

والأهلي يعد ثالث فريق سعودي يفوز بالبطولة بعد الهلال والاتحاد.

لكن ما حدث رفقة جالينو يمكن اعتباره سيناريو درامي، كيف؟

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كانت إدارة اتحاد جدة وهو الغريم الأزلي في المدينة للأهلي تراجع عن ضم جالينو من بورتو البرتغالي.

وأصدرت إدارة بورتو بيانا هاجمت فيه نظيرتها الاتحاد بسبب التعامل في الصفقة والتراجع بعد التوصل إلى اتفاق مقابل 50 مليون يورو.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية دخلت إدارة أهلي جدة في مفاوضات مع بورتو للتعاقد مع جالينو ووافقت على دفع 50 مليون يورو لضمه.

وبذلك كان جالينو سببا كبيرا لتتويج فريقه بالبطولة وأيضا مشواره خلال أبطال آسيا.

ولعب جالينو 7 مباريات مع أهلي جدة في أبطال آسيا للنخبة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين أي 7 مساهمات تهديفية.

ويعد روبرتو فيرمينو ثاني لاعب يقدم تمريرتين حاسمتين في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مواطنه أندرسون تشيكو مع الاتحاد في 2005.

للمباراة الـ12 على التوالي يسجل الأهلي هدفين على الأقل في البطولة.

كيسييه ثاني لاعب إيفواري يسجل في نهائي البطولة بعد عبد القادر كيتا مع السد في 2011.

وسجل البرازيليون أكبر عدد من الأهداف في المباريات النهائية للبطولة وصل إلى 21 هدفا.

وكانت إدارة اتحاد جدة تتجه إلى إقالة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق منذ فترة، إلا أن جماهير النادي هاجمت الأمر ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات ببقاء المدرب الألماني، حتى خرج بيان من الإدارة بتجديد الثقة فيه.

ووصل أهلي جدة لكأس العالم للأندية 2029، وكذلك بطولة إنتركونتننتال 2025.

وصف المباراة

هدد اتحاد جدة مرمى كاواساكي في الدقيقة الخامسة من إيفان توني تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 12 سدد مارسينيو لاعب كاواساكي كرة خطيرة بعيدة عن المرمى عقب انطلاقة من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 15 سدد توني داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية.

وجرب إيبانييز حظه في الدقيقة 18 وسدد كرة مقوسة خطيرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 افتتح جالينو النتيجة من تسديدة مقوسة رائعة خارج منطقة الجزاء.

وأضاف كيسيييه الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد رأسية.

وانخفض إيقاع المباراة في الشوط الثاني ولم يحدث الكثير من الفرص على مرمى الفريقين.

وحافظ الأهلي على النتيجة حتى توج بالبطولة.

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