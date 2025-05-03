رائعة راسبادوري تقرب نابولي من لقب الدوري بانتصار ثمين ضد ليتشي

السبت، 03 مايو 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

نابولي

انتصر نابولي بنتيجة 1-0 خارج أرضه على ليتشي في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد جياكومو راسبادوري.

وقبل انطلاق اللقاء وقف لاعبو الفريقين سويا دقيقة حدادا على روح جراتسيانو فيوريتا المعد البدني لليتشي الذي توفى منذ أيام.

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وللمرة الرابعة في تاريخ نابولي يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري وبشباك نظيفة وللمرة الأولى منذ فبراير 2023 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وسجل راسبادوري هدف نابولي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

ومنعت العارضة هدف التعادل من رأسية جاسبار في الدقيقة 38.

سجل ماتياس أوليفيرا هدفا ألغي بداعي وجود خطأ لصالح حارس ليتشي ليظل التقدم 1-0 للبارتينوبي قائما.

وتعرض نابولي لضربة موجعة بإصابة ستانيسلاف لوبوتكا على مستوى الركبة وخروجه متأثرا بالإصابة.

ورفع نابولي رصيده لـ 77 نقطة قبل 3 جولات على النهاية بفارق 6 نقاط عن إنتر الوصيف الذي يواجه هيلاس فيرونا بعد قليل.

فيما ظل ليتشي في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

نابولي ليتشي الدوري الإيطالي
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