رائعة راسبادوري تقرب نابولي من لقب الدوري بانتصار ثمين ضد ليتشي

انتصر نابولي بنتيجة 1-0 خارج أرضه على ليتشي في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد جياكومو راسبادوري.

وقبل انطلاق اللقاء وقف لاعبو الفريقين سويا دقيقة حدادا على روح جراتسيانو فيوريتا المعد البدني لليتشي الذي توفى منذ أيام.

وللمرة الرابعة في تاريخ نابولي يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري وبشباك نظيفة وللمرة الأولى منذ فبراير 2023 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وسجل راسبادوري هدف نابولي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

" اللقب بين أيدي الجنوب " 🔷 من ركلة حرة رائعة.. راسبادوري يسجل الهدف الأول لنابولي في شباك ليتشي ⚽️🏹#ليتشي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/86QHn2tlqs — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 3, 2025

ومنعت العارضة هدف التعادل من رأسية جاسبار في الدقيقة 38.

سجل ماتياس أوليفيرا هدفا ألغي بداعي وجود خطأ لصالح حارس ليتشي ليظل التقدم 1-0 للبارتينوبي قائما.

وتعرض نابولي لضربة موجعة بإصابة ستانيسلاف لوبوتكا على مستوى الركبة وخروجه متأثرا بالإصابة.

ورفع نابولي رصيده لـ 77 نقطة قبل 3 جولات على النهاية بفارق 6 نقاط عن إنتر الوصيف الذي يواجه هيلاس فيرونا بعد قليل.

فيما ظل ليتشي في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.