سلة – تحكيم أوروبي لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس

السبت، 03 مايو 2025 - 21:18

كتب : هاني العوضي

خالد عبد الناصر - الزمالك ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير مواجهتي الزمالك والاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، ومباراة نهائي كأس مصر، والذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي من كل من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

ومن المقرر أن يصل الحكام إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 مايو الجاري، لإدارة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، ومن ثم مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الثالثة على التوالي.. سيدات الأهلي بطلات لكأس مصر بالفوز على سبورتنج كرة سلة - الكشف عن التشكيل الجديد للجنة المسابقات كرة سلة - الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة السلة والتي يتولى العميد أحمد الشرقاوى مشرف مجلس الإدارة على اللجنة، فيما يتولى الكابتن هشام الحريرى الإشراف العام على اللجنة.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو الجاري، على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

الاتحاد السكندري كرة سلة الزمالك كأس مصر لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة – الثالثة على التوالي.. سيدات الأهلي بطلات لكأس مصر بالفوز على سبورتنج دوري NBA - مباراة سابعة لحسم سلسلتين.. ليكرز يودع ومواجهات قوية في نصف نهائي الأقسام كرة سلة - الكشف عن التشكيل الجديد للجنة المسابقات كرة سلة - الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة كرة سلة - تحديد موعد مباراتي المربع الذهبي ونهائي كأس مصر اتحاد السلة لـ في الجول: استقدام حكام أجانب للكأس والدوري بناء على طلب فريقين دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري
أخر الأخبار
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
على خطى نابولي.. إنتر يهزم هيلاس فيرونا بهدف ويبقي صراع الدوري مشتعلا ساعة | الكرة الأوروبية
يواصل التشبث بالأبطال.. دورتموند يسحق فولفسبورج برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي: الحكم يعلم مشكلة إيقاف القيد وخوض مباريات صعبة ومنحنا 6 إنذارات وطرد ساعة | الدوري المصري
التعثر الثالث والخسارة الثانية والعيون على أرسنال.. باريس يسقط أمام ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
عاد تير شتيجن واسترد الأساسيون الانتصار.. برشلونة يجتاز بلد الوليد قبل موقعة إنتر ساعة | الدوري الإسباني
ترك السباق وفوز برشلونة يقصيه رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا للشباب – منتخب مصر يتعادل مع زامبيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل