تقرير: إنتر يدرس الانسحاب من كأس السوبر الإيطالي

يدرس إنتر الانسحاب من بطولة كأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل.

وحسب تقرير من كالتشيو فينانزا، فإن النيراتزوري يدرس الانسحاب من بطولة كأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل إذا أقيم بنظام الـ4 فرق في السعودية.

وأفاد التقرير أن إنتر يرفض اللعب بهذا النظام بسبب ازدحام جدول مباريات النيراتزوري ومشاركته في أكثر من بطولة.

ويفضل الاتحاد الإيطالي إقامة البطولة في السعودية للحصول على أكبر عائد مادي إذ يحصل على 23 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن إنتر سيتعرض لعقوبة حال انسحب إنتر من البطولة.

ووفقا للتقرير فإن إنتر لن يرفض اللعب خارج إيطاليا لكن بنظام المباراة الواحدة.

وخسر إنتر بطولة السوبر الإيطالي الماضية من غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة ويبعد عن نابولي بـ6 نقاط ولم يلعب الأفاعي مباراة الجولة.