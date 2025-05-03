انتهت أمم إفريقيا الشباب – مصر (0)-(0) زامبيا.. تعادل سلبي
السبت، 03 مايو 2025 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ضد زامبيا في كأس الأمم الإفريقية للشباب.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 67: تسديدة صاروخية في العارضة من كباكا
ق 67: زعلوك يهدر بطريقة غريبة أمام المرمى
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 25: فرصة ضائعة أمام المرمى من هجوم منتخب مصر
انطلاق المباراة
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