كرة سلة – الثالثة على التوالي.. سيدات الأهلي بطلات لكأس مصر بالفوز على سبورتنج
السبت، 03 مايو 2025 - 20:53
كتب : FilGoal
توج فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في نهائي البطولة.
وفاز فريق السيدات على سبورتنج بنتيجة 99-64 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.
ويعد اللقب هو الثالث على التوالي لفريق سيدات الأهلي، بعد الفوز به في عام 2024 أمام سبورتنج، و2023 أمام الجزيرة.
كما أن اللقب هو الثالث للأهلي هذا الموسم بعد السوبر المصري والدوري المرتبط.
ولا يزال الفريقين يتنافسان على لقب الدوري المصري لكرة السلة للسيدات هذا الموسم.
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