طبيب الزمالك يكشف موقف الثلاثي المصاب قبل لقاء البنك الأهلي

السبت، 03 مايو 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثلاثي ناصر منسي ومحمود جهاد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل لحساب الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي: "إصابة ناصر منسي بكدمة قوية في عظام الأنف خلال لقاء المصري السابق وسيتم متابعة حالته لمعرفة موقفه من لقاء البنك الأهلي".

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وأضاف "محمود جهاد يواصل برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية".

وأتم "شيكابالا يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة".

وشارك منسي في مباراة المصري والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف يوم الخميس الماضي، فيما غاب جهاد وشيكابالا بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني، و8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ناصر منسي الزمالك شيكابالا محمود جهاد
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