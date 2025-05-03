تشكيل مصر للشباب - 3 تغييرات من أسامة نبيه ضد زامبيا

السبت، 03 مايو 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

منتخب الشباب تحت 20 عاما

أجرى أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب 3 تغييرات في التشكيل لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويلتقي منتخب مصر تحت 20 عاما مع زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس.

ويبدأ يوسف عبد الحفيظ وسيف الدين سفاجا ومحمد زعلوك بدلا من محمد سمير وأحمد وحيد ومحمد مهند أساسيون على الترتيب.

أخبار متعلقة:
القسم الثاني - نهاية الدوري المبكرة تجبر لاعب منتخب الشباب السابق على العمل في البناء مدرب شباب زامبيا: استفدنا من الراحة قبل لقاء مصر في أمم إفريقيا تحت 20 أمم إفريقيا للشباب - المغرب يفوز على كينيا 3-2 ويتصدر المجموعة الثانية مران منتخب الشباب - تدريب خفيف للأساسيين.. ورسالة دعم للاعبين

وجاء تشكيل مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – سيف الدين سفاجا – محمد السيد

الهجوم: محمد عبد الله – محمد زعلوك – عمر خضر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد وهب – محمد سمير – محمد جمال – محمود لبيب – عمر أسامة - محمد رأفت - أحمد أشرف – أحمد وحيد – عمرو بيبو – عموري

وبدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، ثم تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة 4-1 أمام سيراليون.

وتتصدر سيراليون الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ويأتي منتخب مصر ثانيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا، ثم زامبيا رابعا بنقطة وأخيرا تنزانيا بدون رصيد.

وسيحصل منتخب مصر على راحة في الجولة الرابعة ثم يختتم مشواره بلقاء تنزانيا يوم 9 مايو.

ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي مباشرة فيما سيتأهل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث لإكمال عقد المتأهلين لربع النهائي.

مصر تحت 20 عاما أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
أمم إفريقيا للشباب – منتخب مصر يتعادل مع زامبيا انتهت أمم إفريقيا الشباب – مصر (0)-(0) زامبيا.. تعادل سلبي مدرب شباب زامبيا: استفدنا من الراحة قبل لقاء مصر في أمم إفريقيا تحت 20 مران منتخب الشباب - تدريب خفيف للأساسيين.. ورسالة دعم للاعبين كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للشباب – منتخب مصر يتعادل مع زامبيا 45 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
عقوبات الدوري - حرمان الزمالك من الجماهير وتغريمه بعد أحداث مباراة المصري ساعة | الدوري المصري
مودرن يشعل صراع الهبوط بفوز شاق على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - بلد الوليد (1)-(2) برشلونة.. جوووووووول الثاني ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - عودة تير شتيجن ضمن 9 تعديلات أمام بلد الوليد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل