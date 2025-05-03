تشكيل مصر للشباب - 3 تغييرات من أسامة نبيه ضد زامبيا

أجرى أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب 3 تغييرات في التشكيل لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويلتقي منتخب مصر تحت 20 عاما مع زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس.

ويبدأ يوسف عبد الحفيظ وسيف الدين سفاجا ومحمد زعلوك بدلا من محمد سمير وأحمد وحيد ومحمد مهند أساسيون على الترتيب.

وجاء تشكيل مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – سيف الدين سفاجا – محمد السيد

الهجوم: محمد عبد الله – محمد زعلوك – عمر خضر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد وهب – محمد سمير – محمد جمال – محمود لبيب – عمر أسامة - محمد رأفت - أحمد أشرف – أحمد وحيد – عمرو بيبو – عموري

وبدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، ثم تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة 4-1 أمام سيراليون.

وتتصدر سيراليون الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ويأتي منتخب مصر ثانيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا، ثم زامبيا رابعا بنقطة وأخيرا تنزانيا بدون رصيد.

وسيحصل منتخب مصر على راحة في الجولة الرابعة ثم يختتم مشواره بلقاء تنزانيا يوم 9 مايو.

ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي مباشرة فيما سيتأهل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث لإكمال عقد المتأهلين لربع النهائي.