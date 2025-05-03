مران الزمالك - استمرار تأهيل الجفالي ومشاركة الونش في التدريبات الجماعية

السبت، 03 مايو 2025 - 20:01

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك - ستيلينبوش

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم التفريط في أي نقطة، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق وبذل أقصى جهد.

وشرح بيسيرو بعض الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

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وتابع بيسيرو الفقرة البدنية للوقوف على مدة جاهزية اللاعبين للمباراة المقبلة.

فيما واصل أحمد الجفالي لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

و شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، في ظل غيابه عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني، و8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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