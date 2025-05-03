مباشر الدوري المصري - مودرن (2)-(1) غزل المحلة.. جووول تقليص الفارق

السبت، 03 مايو 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 79: بن حمودة يحول رأسية عبده يحيى في الشباك ويقلص الفارق لغزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: عرضية من أحمد فوزي ومتابعة بن حمودة ترتطم بالقائم وترتد في جسده وتخرج لضربة مرمى

ق 45+2: عرضية ورأسية حسام حسن يبعدها عامر عامر ببراعة لركنية.

ق 35: القائم الأيمن يمنع فرصة تقليص الفارق لتسديدة قوية لغزل المحلة

ق 31: محمد صبري يسجل الثاني بتسديدة أرضية قوية

ق 15: ركنية علي فوزي ورأسية قوية من محمود رزق تسكن الشباك

بداية اللقاء

مودرن سبورت غزل المحلة الدوري المصري
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