الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة لوجود خطأ في تطبيق القانون

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي مطالبته بإعادة مباراة سموحة في الدوري.

وكان الإسماعيلي تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من مجموعة تفادي الهبوط في الدوري.

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي أنه يطالب بإعادة المباراة بسبب ثبوت خطأ في تطبيق القانون.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

طلب النادي الإسماعيلي إعادة مباراة الفريق ضد سموحة بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة.

وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندون من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفيديو أثناء واقعة طرد أحد لاعبي الفريق، وبذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في المجموعة الثانية للدوري برصيد 19 نقطة، وذلك بعد فوز الجونة على إنبي.

ويأتي بعده إنبي ومودرن سبورت في مراكز الهبوط بالدوري المصري.