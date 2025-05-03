الجونة يواصل سلسلته الإيجابية وينتصر على إنبي بهدف شوشة

السبت، 03 مايو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل الجونة سلسلة نتائجه الرائعة بالفوز بنتيجة 1-0 على ملعب بتروسبورت على حساب إنبي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل أحمد شوشة هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء.

وواصل إنبي سلسلة نتائجه الرائعة في الدوري خلال 7 مباريات متتالية بـ 5 انتصارات وتعادلين.

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الفوز رفع رصيد الجونة لـ 27 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني من مجموعة تفادي الهبوط.

فيما تراجع إنبي للمركز الثامن قبل الأخير برصيد 18 نقطة وبات مهددا بالهبوط بفارق نقطة عن الإسماعيلي السابع.

في الشوط الأول منعت العارضة رأسية لاعب الجونة في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 45+5 ومن مرتدة سريعة للجونة ارتكب مدافع إنبي خطأ داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف.

وسجل أحمد شوشة للمباراة الثانية على التوالي هدف تقدم الجونة من علامة الجزاء في الدقيقة 45+6.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لأوجو صامويل في الدقيقة 58.

وتألق الحارس في التصدي لتسديدة زياد كمال في الدقيقة 81، ثم لرأسية أحمد أمين قفة في الدقيقة 83.

وتألق رضا السيد في التصدي لتصويبة قوية من بلال السيد في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز الجونة.

الجونة إنبي الدوري المصري
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