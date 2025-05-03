انتهت نهائي أبطال آسيا للنخبة - الأهلي (2)-(0) كاواساكي.. اللقب للراقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

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انتهت

ق 79: إيتو يعود ويسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم بقليل من داخل منطقة الجزاء.

ق 74: تسديدة من إيتو خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووووووووول فرانك كيسيييه من رأسية.

ق 35: جوووووووول جالينو من تسديدة مقوسة راااائعة خارج منطقة الجزاء.

ق 18: إيبانييز يسدد كرة مقوسة خطيرة من خارج منطقة الجزاء.

ق 15: تسديدة من توني داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 12: تسديدة خطيرة من مارسينيو لاعب كاواساكي بعيدة عن المرمى قليلا عقب انطلاقة من جهة اليسار.

ق 5: تسديدة قوية من إيفان توني داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل