انتهت نهائي أبطال آسيا للنخبة - الأهلي (2)-(0) كاواساكي.. اللقب للراقي
السبت، 03 مايو 2025 - 19:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
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انتهت
ق 79: إيتو يعود ويسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم بقليل من داخل منطقة الجزاء.
ق 74: تسديدة من إيتو خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جوووووووووول فرانك كيسيييه من رأسية.
ق 35: جوووووووول جالينو من تسديدة مقوسة راااائعة خارج منطقة الجزاء.
ق 18: إيبانييز يسدد كرة مقوسة خطيرة من خارج منطقة الجزاء.
ق 15: تسديدة من توني داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 12: تسديدة خطيرة من مارسينيو لاعب كاواساكي بعيدة عن المرمى قليلا عقب انطلاقة من جهة اليسار.
ق 5: تسديدة قوية من إيفان توني داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل