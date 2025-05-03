تقرير يكشف سبب غياب رودريجو عن مواجهة سيلتا فيجو

كشف تقرير عن سبب غياب رودريجو لاعب ريال مدريد من مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو.

ويستعد ريال مدريد للقاء فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الأحد في الثالثة عصرا في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب شبكة DAZN فإن استبعاد رودريجو من قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا بسبب إصابته بالأنفلونزا.

وشهدت القائمة غياب 5 لاعبين من قائمة الملكي بسبب الإصابة.

ويغيب كل من رودريجو وأنطونيو رودريجر وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرخيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – راؤول أسينسيو – يوسف لخديم – جاكوبو رامون

الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – براهيم دياز – إندريك

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتتبقى 5 مباريات للفريقين هذا الموسم محليا، حيث يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة 34.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة الأسبوع المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.