دوري NBA - مباراة سابعة لحسم سلسلتين.. ليكرز يودع ومواجهات قوية في نصف نهائي الأقسام

ودع لوس أنجلوس ليكرز الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية NBA من الدور الأول، وذلك أمام منافسه مينيسوتا تمبرولفوز.

وخسر ليكرز أمام مينيسوتا بنتجة 4-1 في سلسلة الدور الأول للقسم الغربي من الدوري الأمريكي.

لينتهي موسم ليبرون جيمس ولوكا دونشيتش ثنائي لوس أنجلوس ليكرز.

وذهبت قمة لوس أنجلوس ليكرز ودنفر ناجتس إلى مباراة سابعة لحسم المتأهل إلى نصف نهائي القسم الغربي.

وذلك بعدما وصلت نتيجة السلسلة بينهما إلى التعادل 3-3 في عدد الانتصارات.

كذلك نجح هيوستن روكيتس في معادلة سلسلة نصف نهائي القسم الغربي أمام جولدن ستيت واريورز لتصبح النتيجة 3-3، وتذهب السلسلة إلى مباراة سابعة.

وتحددت بعض مواجهات نصف نهائي الأقسام، حيث يلعب إنديانا بيسرز ضد كليفلاند كافاليز في القسم الشرقي.

والمواجهة الثانية في القسم الشرقي ستكون بين نيويورك نيكس ضد بوسطن سيلتيكس.

في القسم الغربي يلعب مينيسوتا تمبرولفوز في نصف النهائي ضد المتأهل من جولدن ستيت واريورز وهيوستن روكيتس.

بينما يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندرز ضد المتأهل من دنفر ناجيتس ولوس أنجلوس كليبرز.