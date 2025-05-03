دوري NBA - مباراة سابعة لحسم سلسلتين.. ليكرز يودع ومواجهات قوية في نصف نهائي الأقسام

السبت، 03 مايو 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

جولدن ستيت واريورز - هيوستن روكيتس

ودع لوس أنجلوس ليكرز الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية NBA من الدور الأول، وذلك أمام منافسه مينيسوتا تمبرولفوز.

وخسر ليكرز أمام مينيسوتا بنتجة 4-1 في سلسلة الدور الأول للقسم الغربي من الدوري الأمريكي.

لينتهي موسم ليبرون جيمس ولوكا دونشيتش ثنائي لوس أنجلوس ليكرز.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - كليفلاند يتأهل إلى نصف نهائي الشرق أمام ميامي.. وجولدن ستيت يقترب من حسم سلسلة هيوستن دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي

وذهبت قمة لوس أنجلوس ليكرز ودنفر ناجتس إلى مباراة سابعة لحسم المتأهل إلى نصف نهائي القسم الغربي.

وذلك بعدما وصلت نتيجة السلسلة بينهما إلى التعادل 3-3 في عدد الانتصارات.

كذلك نجح هيوستن روكيتس في معادلة سلسلة نصف نهائي القسم الغربي أمام جولدن ستيت واريورز لتصبح النتيجة 3-3، وتذهب السلسلة إلى مباراة سابعة.

وتحددت بعض مواجهات نصف نهائي الأقسام، حيث يلعب إنديانا بيسرز ضد كليفلاند كافاليز في القسم الشرقي.

والمواجهة الثانية في القسم الشرقي ستكون بين نيويورك نيكس ضد بوسطن سيلتيكس.

في القسم الغربي يلعب مينيسوتا تمبرولفوز في نصف النهائي ضد المتأهل من جولدن ستيت واريورز وهيوستن روكيتس.

بينما يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندرز ضد المتأهل من دنفر ناجيتس ولوس أنجلوس كليبرز.

NBA جولدن ستيت واريورز
نرشح لكم
دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز دوري NBA - كليفلاند يتأهل إلى نصف نهائي الشرق أمام ميامي.. وجولدن ستيت يقترب من حسم سلسلة هيوستن دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية دوري NBA – خسارة ليكرز في اليوم الأول من "بلاي أوفس" وبداية مثيرة بين دنفر وكليبرز دوري NBA – ستيف وباتلر يقودان جولدن ستيت للأدوار الإقصائية
أخر الأخبار
أجنبي تحت المراقبة.. في الجول يكشف خطة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بين الزمالك وبيراميدز.. تعديل جديد على مكان إقامة نهائي كأس مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز 4 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موقف الأهلي من ضم زين الدين بلعيد 4 ساعة | ميركاتو
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
على خطى نابولي.. إنتر يهزم هيلاس فيرونا بهدف ويبقي صراع الدوري مشتعلا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
يواصل التشبث بالأبطال.. دورتموند يسحق فولفسبورج برباعية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي: الحكم يعلم مشكلة إيقاف القيد وخوض مباريات صعبة ومنحنا 6 إنذارات وطرد 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل