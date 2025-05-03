تشكيل أهلي جدة - يايسله دون تعديلات ضد كاواساكي في نهائي أبطال آسيا للنخبة

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كاواساكي الياباني.

ويلاقي أهلي جدة خصمه كاواساكي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يجر المدرب الألماني أي تعديل في تشكيله عن المباراة السابقة ضد الهلال في نصف نهائي البطولة.

ويقود الإنجليزي إيفان توني هجوم الفريق وخلفه رياض محرز وروبرتو فيرمينو وجالينو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانييز - ميريح ديميرال - أليوسكي

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسييه

أمامهما: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - جالينو

خط الهجوم: إيفان توني

وكان الأهلي قد انتصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي.