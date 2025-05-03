الدوري المصري سيدات - مسار يتوج بالبطولة للمرة الثانية تواليا بفوزه على الزمالك

السبت، 03 مايو 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

مسار - دوري أبطال إفريقيا سيدات

انتصر مسار على منافسه الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري سيدات.

وتوج مسار ببطولة الدوري المصري لكرة القدم سيدات للمرة الثانية على التوالي، والثانية أيضا في تاريخه.

وسجلت أليسيا أوجيبي هدف مسار الوحيد.

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وكان مسار يحتاج للفوز على الزمالك دون النظر لنتيجة منافسه الأهلي من أجل التتويج ببطولة الدوري.

وعمت أجواء احتفالية لفريق مسار قبل مواجهة الزمالك.

وبهذا الفوز وصل مسار إلى النقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري سيدات.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الزمالك عند النقطة 53 في المركز الربع.

وفاز الأهلي على خصمه مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون رد في الجولة ذاتها، ووصل للنقطة 65 لكن لم يكن كافيا بعد انتصار مسار.

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