الدوري المصري سيدات - مسار يتوج بالبطولة للمرة الثانية تواليا بفوزه على الزمالك
السبت، 03 مايو 2025 - 18:02
كتب : FilGoal
انتصر مسار على منافسه الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري سيدات.
وتوج مسار ببطولة الدوري المصري لكرة القدم سيدات للمرة الثانية على التوالي، والثانية أيضا في تاريخه.
وسجلت أليسيا أوجيبي هدف مسار الوحيد.
احتفال اللاعبة أليسيا أوجيبي بهدفها في شباك فريق الزمالك في دوري الكرة النسائية ⚽
📽️ عمر هلال pic.twitter.com/g4I7XY7Kqs— FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025
وكان مسار يحتاج للفوز على الزمالك دون النظر لنتيجة منافسه الأهلي من أجل التتويج ببطولة الدوري.
وعمت أجواء احتفالية لفريق مسار قبل مواجهة الزمالك.
أجواء احتفالية لفريق مسار قبل مواجهة الزمالك في دوري السيدات
📽️ عمر هلال pic.twitter.com/eWJ1YZK8Ed— FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025
وبهذا الفوز وصل مسار إلى النقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري سيدات.
وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الزمالك عند النقطة 53 في المركز الربع.
فريق مسار وأجواء مواجهة الزمالك في دوري الكرة النسائية
📽️ عمر هلال pic.twitter.com/1eznLqk4hW— FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025
وفاز الأهلي على خصمه مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون رد في الجولة ذاتها، ووصل للنقطة 65 لكن لم يكن كافيا بعد انتصار مسار.