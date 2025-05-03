الدوري المصري سيدات - مسار يتوج بالبطولة للمرة الثالثة تواليا بفوزه على الزمالك

انتصر مسار على منافسه الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري سيدات.

وتوج مسار ببطولة الدوري المصري لكرة القدم سيدات للمرة الثالثة على التوالي.

وسجلت أليسيا أوجيبي هدف مسار الوحيد.

احتفال اللاعبة أليسيا أوجيبي بهدفها في شباك فريق الزمالك في دوري الكرة النسائية ⚽ 📽️ عمر هلال pic.twitter.com/g4I7XY7Kqs — FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025

وكان مسار يحتاج للفوز على الزمالك دون النظر لنتيجة منافسه الأهلي من أجل التتويج ببطولة الدوري.

وعمت أجواء احتفالية لفريق مسار قبل مواجهة الزمالك.

أجواء احتفالية لفريق مسار قبل مواجهة الزمالك في دوري السيدات 📽️ عمر هلال pic.twitter.com/eWJ1YZK8Ed — FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025

وبهذا الفوز وصل مسار إلى النقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري سيدات.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الزمالك عند النقطة 53 في المركز الربع.

فريق مسار وأجواء مواجهة الزمالك في دوري الكرة النسائية 📽️ عمر هلال pic.twitter.com/1eznLqk4hW — FilGoal (@FilGoal) May 3, 2025

وفاز الأهلي على خصمه مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون رد في الجولة ذاتها، ووصل للنقطة 65 لكن لم يكن كافيا بعد انتصار مسار.