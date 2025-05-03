انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(1) الجونة.. انتصار الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد إنبي بمسابقة الدوري.

ويلعب الجونة ضد إنبي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تحديد الهبوط بالدوري.

لمتابعة مباراة إنبي ضد الجونة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 80: الحارس يتصدى لتصويبة بلال السيد ويحولها لركنية ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول شوشة يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء للجونة

ق 45+5: ركلة جزاء للجونة بعد مرتدة سريعة

ق 15: العارضة تمنع رأسية لاعب الجونة

بداية اللقاء