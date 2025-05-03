القسم الثاني - نهاية الدوري المبكرة تجبر لاعب منتخب الشباب السابق على العمل في البناء

يتجه بعض لاعبي أندية القسم الثاني للأعمال الحرفية للوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل النهاية المبكرة لمنافسات دوري القسم الثاني.

أندية القسم الثاني ستجتمع مع اتحاد الكرة المصري خلال أيام لتغيير شكل المسابقات، بحثا عن الحفاظ على اللاعبين.

الموسم الحالي بدأ دوري القسم الثاني ب في شهر أكتوبر وانتهى في فبراير نظرا لإقامة دورة الترقي في أبريل ومايو.

بينما يستمر دوري المحترفين من أكتوبر حتى نهاية مايو ، فلجأ بعض اللاعبين الذي انتهت مسابقتهم في شهر فبراير إلى مهنة أخرى بحثا عن تعويض الالتزامات الأسرية.

أسامة ربيع مدافع المنيا ولاعب الاتحاد السابق يحكي لـ FilGoal.com: "توقف دوري القسم الثاني من شهر فبراير حتى أكتوبر أمر ظالم للاعبين، فهناك لاعبون يمارسون كرة القدم لمدة 10 شهور وهناك من يمارس لمدة 5 شهور فقط".

وأضاف "يجب تغيير نظام المسابقات إذا كنا نريد تطوير اللعبة وهناك لاعبون يخاطرون بأنفسهم في مهنة أخرى انتظارا لعودة الدوري. لدي التزامات مع أسرتي لذلك أعمل بمهنة آخرى وأحافظ على لياقتي بتمارين ليلية".

وكشف "في رمضان عملت بصناعة الحلوى "القطايف" ومع توقف الدوري المبكر لأننا لم نصعد للترقي قررت العودة لمهنة "صنايعي بناء" وهى مهنة تعلمتها منذ الصغر من والدي. عملي يبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، ومثلي الأعلي كرويا إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق".

مسيرته

"بدأت في إحدى الإكاديميات بالمنيا ثم انتقلت للاتحاد السكندري في عمر 16 عام، وانتقلت بعدها للدوري الاماراتي عن طريق نادي حتا".

"لعبت في نادي حتا لمدة موسم واحد، ثم العودة للاتحاد السكندري والتصعيد للفريق الأول تحت قيادة حسام حسن وعماد النحاس وانضممت لمنتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر".

"رحلت عن الاتحاد بعدما قضيت 4 مواسم، وكنت قريبا من الانتقال لطلائع الجيش ولكن لرغبة علاء عبد العال بانضمامي لفريق الشباب قررت الرحيل لرغبتي في المشاركة مع الفريق الأول".

"انتقلت لهلال مطروح في الفريق الأول بالقسم الثاني ثم في يناير الماضي انتقلت لنادي المنيا بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني ب ،بعد رغبة المدير الفني للفريق شديد قناوي شاركت في ثلاث مباريات قبل توقف الدوري في نهاية فبراير قبل شهر رمضان ونتهى الموسم مبكرا والفريق لم يصعد لدورة الترقي التي تقام حاليا".