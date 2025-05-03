قائمة ريال مدريد - غياب 5 لاعبين قبل لقاء سيلتا فيجو

أعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب 5 لاعبين من قائمة الملكي بسبب الإصابة.

ويستعد ريال مدريد للقاء فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الأحد في الثالثة عصرا.

ويغيب كل من رودريجو وأنطونيو رودريجر وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة الملكي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرخيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – راؤول أسينسيو – يوسف لخديم – جاكوبو رامون

الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – براهيم دياز – إندريك

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتتبقى 5 مباريات للفريقين هذا الموسم محليا، حيث يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة 34.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة الأسبوع المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

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