قائمة ريال مدريد - غياب 5 لاعبين قبل لقاء سيلتا فيجو

السبت، 03 مايو 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب 5 لاعبين من قائمة الملكي بسبب الإصابة.

ويستعد ريال مدريد للقاء فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الأحد في الثالثة عصرا.

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ويغيب كل من رودريجو وأنطونيو رودريجر وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا وإدواردو كامافينجا.

وجاءت قائمة الملكي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرخيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – راؤول أسينسيو – يوسف لخديم – جاكوبو رامون

الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – براهيم دياز – إندريك

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتتبقى 5 مباريات للفريقين هذا الموسم محليا، حيث يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة 34.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة الأسبوع المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

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