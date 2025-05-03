التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الجونة أمام إنبي.. وقفة وكابو أساسيان
السبت، 03 مايو 2025 - 16:19
كتب : محمد عبد العظيم
يقود الثنائي أحمد أمين قفة ورفيق كابو هجوم نادي إنبي خلال مواجهة الجونة.
ويلعب إنبي ضد الجونة بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تحديد الهبوط.
وجاء تشكيل إنبي:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – مصطفى دويدار
الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – علي إيهاب
الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف حتحوت.
بينا جاء تشكيل الجونة كالتالي:
الحارس: محمد علاء.
الدفاع: أليو جاتا - أحمد العش - أحمد شوشة - عبد الجواد تعلب
الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ إبراهيم
الهجوم: أكيم فيفور - محمد النحاس - أوجو صامويل.
ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
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