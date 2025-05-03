التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الجونة أمام إنبي.. وقفة وكابو أساسيان

السبت، 03 مايو 2025 - 16:19

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد أمين قفة - إنبي

يقود الثنائي أحمد أمين قفة ورفيق كابو هجوم نادي إنبي خلال مواجهة الجونة.

ويلعب إنبي ضد الجونة بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تحديد الهبوط.

وجاء تشكيل إنبي:

أخبار متعلقة:
ثلاثي في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة من المرحلة النهائية الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة غياب الثنائي المصري.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – مصطفى دويدار

الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – علي إيهاب

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف حتحوت.

بينا جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أليو جاتا - أحمد العش - أحمد شوشة - عبد الجواد تعلب

الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ إبراهيم

الهجوم: أكيم فيفور - محمد النحاس - أوجو صامويل.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

الدوري المصري إنبي الجونة
نرشح لكم
قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي طبيب الزمالك يكشف موقف الثلاثي المصاب قبل لقاء البنك الأهلي مران الزمالك - استمرار تأهيل الجفالي ومشاركة الونش في التدريبات الجماعية مباشر الدوري المصري - مودرن (2)-(1) غزل المحلة.. جووول تقليص الفارق الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة لوجود خطأ في تطبيق القانون الجونة يواصل سلسلته الإيجابية وينتصر على إنبي بهدف شوشة انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(1) الجونة.. انتصار الضيوف في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري
أخر الأخبار
قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - بلد الوليد (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - عودة تير شتيجن ضمن 9 تعديلات أمام بلد الوليد 18 دقيقة | الدوري الإسباني
تركه الاتحاد ليصنع تاريخ غريمه.. جالينو يقود الأهلي للتتويج بأبطال آسيا على حساب كاواساكي 26 دقيقة | آسيا
رائعة راسبادوري تقرب نابولي من لقب الدوري بانتصار ثمين ضد ليتشي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – تحكيم أوروبي لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس 46 دقيقة | كرة سلة
تقرير: إنتر يدرس الانسحاب من كأس السوبر الإيطالي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة أمم إفريقيا الشباب – مصر (0)-(0) زامبيا.. شوط أول سلبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 3 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 4 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد