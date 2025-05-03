أنشيلوتي يحدد موعد الإعلان عن مستقبله مع ريال مدريد

حدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد موعد حسم مستقبله مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد للقاء سيلتا فيجو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني لـ ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "أُكن الكثير من المودة للاعبي فريقي وجماهيري. ولأنني أحترمهم، سأتحدث عن مستقبلي يوم 25 من الشهر الجاري وليس قبله".

وارتبط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل وكذلك الهلال السعودي.

وأضاف "نحن نفكر في الحاضر ونعتقد أننا قادرون على القتال وما نريد فعله هو القتال على لقب الدوري حتى الثانية الأخيرة من آخر مباراة".

وأكمل "تعرضنا لإصابات عديدة الأسبوع الماضي، ميندي ورودريجر وألابا وعلى الرغم من الصعوبات مقتنعون بأننا قادرون على تكوين فيريق جيد والفوز أمام سيلتا فيجو".

وأردف "هل كان الموسم صعبا على مستوى الأفراد؟ شخصيا لا، مهنيا كان أكثر تعقيدا من المعتاد، من الواضح أن الموسم الماضي كان مثاليا. واجهنا مشاكل عديدة وحاولنا حلها خلال الموسم، ولا يمكن أن نستسلم في آخر 5 مباريات من الموسم".

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وواصل "أردا جولر تطور بشكل جيد وسيصبح أكثر بروزا في المستقبل، يُظهر جودة ويحظى باستمرارية في اللعب وأظهر أنه قادر على اللعب كمهاجم وأعتقد أنه سيكون لاعب وسط رائع وليس مجرد جناح".

وأتم "الشعور بعدم الاحترام لطرح أسماء أخرى؟ لا على الإطلاق، لدي علاقة جيدة مع النادي ونتحدث عن كل شيء، العلاقة مع النادي رائعة، الكثير من المعلومات غير صحيح".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتتبقى 5 مباريات للفريقين هذا الموسم محليا، حيث يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة 34.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة الأسبوع المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.