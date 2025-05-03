خبر في الجول - الزمالك يؤجل حسم مصير بيسيرو.. والقرار الأقرب
السبت، 03 مايو 2025 - 15:30
كتب : FilGoal
يؤجل مجلس إدارة الزمالك حسم مصير المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لنهاية الموسم.
ويمتد تعاقد بيسيرو مع الزمالك حتى نهاية الموسم مع وجود خيار التمديد لموسم جديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يؤجل حسم مصير بيسيرو لنهاية الموسم.
عقد المدرب البرتغالي يتضمن خيارا بتمديد التعاقد للموسم المقبل لكن الأقرب حتى الآن عدم تفعيله.
ويتولى بيسيرو تدريب الزمالك منذ منتصف فبراير الماضي.
وخاض بيسيرو 16 مباراة مع الزمالك وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 وخسر مباراتين.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.
ويرتبط الزمالك بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.
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